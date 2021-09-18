سيدي عبد الله.. وزير الموارد المائية يعطي إشارة انطلاق انجاز محطة تصفية المياه

أشرف وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، على إعطاء إشارة الانطلاق لإنجاز محطة تصفية المياه المستعملة “الجهة الجنوبية” بالعاصمة. وتبلغ قدرة تصفية المياه في المحطة المتواجد في سيدي عبد الله، بـ 32.000 م³ مكعب في اليوم.

وسيسمح المشروع، حسب بيان الوزارة، بمعالجة المياه المستعملة للمدينة الجديدة سيدي عبد الله والتجمعات السكنية المجاورة. للتذكير، تم وضع حيز الخدمة لمحطة اولى في ” الجهة الشمالية ” بسيدي عبد الله للتصفية وهي قيد الاستغلال حاليا.

وتجدر الإشارة أن الشركة المشرفة على المشروع هي شركة كوسيدار. وتابع البيان “هذا يؤكد كفاءة الإطارات الوطنية في هذه الشركة”.

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