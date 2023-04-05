سيدي فرج: توقيف امرأتين ضمن جماعة تستهلك وتروج الكوكايين والمؤثرات العقلية

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سطاوالي بأمن المقاطعة الإدارية زرالدة. قضية متعلقة بحيازة المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة لغرض الاستهلاك الشخصي و العرض على الغير. مع حمل سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي.

قضية الحال جاءت على إثر توقيف سيارة سياحية على مستوى إحدى نقاط المراقبة الفجائية. بالمدخل الشرقي للشاطئ الغربي سيدي فرج كانت على متنها امرأتين تتراوح أعمارهن بين 33 و35 سنة.

وبعد تحويلهن إلى مقر الأمن الحضري السادس، تم إخضاعهن لعملية التلمس الجسدي. حيث ضبطت بحوزتهن على كمية من المؤثرات العقلية و المخدرات الصلبة.

بعد وضع خطة محكمة مدعمة بإذن تفتيش صادر عن النيابة المختصة إقليميا. تم توقيف شخصين آخرين مشتبه فيهما في ذات القضية، تتراوح أعمارهما ما بين 28 و35 سنة. ينحدرون من ولاية الجزائر العاصمة مع حجز 16 قرصا مؤثر عقلي. وكيس بلاستيكي يحتوي على كمية من المخدرات الصلبة كوكايين وشفرتي حلاقة. ميزان الكتروني صغير الحجم. (04) هواتف نقالة ذكية، مبلغ مالي قدره (701500) دج و (20) دولار كندي، سيارة سياحية منك لوكالة كراء السيارات.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية ، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.