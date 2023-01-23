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الرياضة

سيدي يعقوب:” جاهزون لمواجهة مالي ولاخيار لنا سوى الفوز للتأهل”

بقلم فيصل زيان بوزيان
سيدي يعقوب:” جاهزون لمواجهة مالي ولاخيار لنا سوى الفوز للتأهل”
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كشف لاعب المنتخب الموريتاني، سيدي يعقوب، عن جاهزية فريقه لمواجهة المنتخب المالي، غذاً الثلاثاء، برسم الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة للشان.

وصرح اللاعب يعقوب، في الندوة الصحفية بملعب ميلود هدفي:”جاهزون لمواجهة المنتخب المالي وسنعمل على تشريف الكرة الموريتانية”.

وأضاف اللاعب يعقوب سيدي:”منتخب المالي قوي أدى مواجهة قوية ضد الكونغو لاخيار لنا سوى الفوز للتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا الشان”.

رابط دائم : https://nhar.tv/chdfK
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