سيدي يعقوب:” جاهزون لمواجهة مالي ولاخيار لنا سوى الفوز للتأهل”

كشف لاعب المنتخب الموريتاني، سيدي يعقوب، عن جاهزية فريقه لمواجهة المنتخب المالي، غذاً الثلاثاء، برسم الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة للشان.

وصرح اللاعب يعقوب، في الندوة الصحفية بملعب ميلود هدفي:”جاهزون لمواجهة المنتخب المالي وسنعمل على تشريف الكرة الموريتانية”.

وأضاف اللاعب يعقوب سيدي:”منتخب المالي قوي أدى مواجهة قوية ضد الكونغو لاخيار لنا سوى الفوز للتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا الشان”.