سيدي بلعباس: البحث عن مفقود بمجرى واد مكرة سيدي ابراهيم

تقوم مصالح الحماية المدنية بولاية سيدي بلعباس بعملية البحث عن شخص مفقود يبلغ من العمر 42 سنة ببلدية سيدي ابراهيم.

وحسب شهود عيان عملية البحث متمركزة بمجرى واد مكرة بإقليم البلدية.

كما سخرت ذات المصالح للعملية فرقة الغطس والفرقة السينوتقنية للكلاب المدربة بالإضافة لأعوان البحث.

وأكد المكلف بإعلام للحماية المدنية بسيدي بلعباس على توقيف عملية البحت عن المفقود الى غاية صباح الغد بسبب صعوبة المسالك وتراكم المياه القذرة بمجرى الواد .