سيدي بلعباس.. حجز ما يفوق قنطارين من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري

كثّفت مصالح شرطة سيدي بلعباس حملات المراقبة على المحلات التجارية، بالتنسيق مع مديرية التجارة وبحضور الطبيب البيطري.

وأسفرت هذه العمليات مؤخراً، عن حجز كمية من اللحوم بمختلف أنواعها، كانت موجهة للاستهلاك البشري، قبل أن يتم إتلافها.

وجاءت هذه العملية ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية التي نفذتها الشرطة عبر محلات تجارية عدّة. خصوصاً محلات القصابة، حيث تم تسجيل العديد من المخالفات الخطِرة التي تهدد صحّة المستهلك.

وخلال هذه الحملات، تمكنت الشرطة من حجز أكثر من 200 كيلوغرام من اللحوم المتنوعة وأحشاء الدجاج التي تبيّن أنها غير صالحة للاستهلاك البشري. كانت مهيّأة للبيع دون مراعاة الشروط الصحية.