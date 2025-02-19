سيدي بلعباس.. 6 جرحى في حادث اصطدام بين سيارتين 

شهد الطريق الوطني رقم 95، في الجزء الرابط بين بلديتي سيدي بلعباس وتسالة، مساء اليوم، حادث مرور خطير، نجم عن تصادم بين سيارتين، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وفور تلقيها البلاغ، سارعت فرق الإنقاذ والإسعاف التابعة للوحدة الرئيسية للحماية المدنية إلى مكان الحادث. إذ قامت بمعاينة الوضع وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

ووفقًا للمصالح المختصة، فقد تراوحت أعمار المصابين بين سنة واحدة و59 سنة. بينهم ثلاثة أشخاص في حالة حرجة. وقد تم نقلهم على وجه السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بسيدي بلعباس لتلقي العلاج اللازم.

وتبقى أسباب الحادث قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة، فيما تجدد مصالح الحماية المدنية دعوتها للسائقين بضرورة احترام قواعد السلامة المرورية. لتجنب مثل هذه الحوادث.