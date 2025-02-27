سيدي بلعباس: حجز مواد غذائية منتهية الصلاحية ولحوم فاسدة

تزامناً وحلول شهر رمضان المبارك، كثفت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس خرجاتها الميدانية المشتركة. بالتنسيق مع مديرية التجارة، الطبيب البيطري ولجنة الصحة والنظافة.

وذلك لمراقبة المحلات التجارية من أجل المحافظة على البيئة وضمان سلامة وصحة المستهلك والوقاية من التسمّمات الغذائية.

وتمّ إتلاف هذه الكميات المحجوزة، بالتنسيق مع عناصر مديرية التجارة، في حين اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.