سيدي بلعباس.. إحباط محاولة ترويج 5 آلاف قرص بريغابالين

تمكنت فرقة البحث والتدخل (BRI) بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سيدي بلعباس، خلال الأسبوع المنصرم، من شلّ نشاط شبكة إجرامية منظمة، وإحباط محاولة نقل وترويج 4952 قرص بريغابالين (300 ملغ)، قصد الاتجار غير الشرعي بها، مع توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم، في العقدين الثاني والثالث من العمر.

القضية تعود إلى استغلال معلومات مفادها وجود أشخاص بصدد إدخال وترويج حمولة من المؤثرات العقلية في الوسط الحضري.

وأفضى العمل الاستعلاماتي والبحث العملياتي الذي باشره محققو الفرقة ذاتها، تحت إشراف النيابة المختصة، إلى تحديد هوية وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي، وضبط كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة التي كانت موجهة للترويج.

وأسفرت التحقيقات مع المشتبه فيه عن تحديد هوية باقي أفراد الشبكة الإجرامية الذين تم توقيفهم تباعاً، وحجز مبلغ مالي يقدر بـ 21.5 مليون سنتيم من عائدات ترويج هذه السموم.

هذا، و قد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس.