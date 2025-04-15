سيدي بلعباس.. قتيلان وجريح في اصطدام بين سيارة وشاحنة

لقي شخصان حتفهما وأصيب أخر في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 95 بالضبط ولاية سيدي بلعباس.

لقي شخصان حتفهما وأصيب أخر في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 95 ببلدية الحصيبة ولاية سيدي بلعباس.

وحسب مصالح الحماية المدنية تخلت في حدود الساعة 18:05 من أجل حادث اصطدام بين سيارة سياحية و شاحنة نقل البضائع.

وخلف الحادث وفاة شخصين في عين المكان تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلاغ.

فيما أُصيب رضيع يبلغ من العمر حوالي عامين له إصابات مختلفة. أين تمّ اسعافه و تحويله على جناح السرعة الى العيادة الصحّية ببلدية مولاي سليسن .