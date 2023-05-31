سيد أحمد سالمي: “حفل افتتاح الألعاب العربية سيكون بمستوى رفيع”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الأمين العالم للجنة تنظيم الألعاب العربية، سيد أحمد سالمي، عن التحضيرات الجارية للألعاب العربية، وبالتحديد حفل الافتتاح، والختام.
وصرح سيد أحمد سالمي، لتلفزيون “النهار”: “حفلا افتتاح وختام الألعاب العربية، سيكون مفاجأة من خلال تنظيمه بمستوى رفيع جدا”.
وأضاف الأمين العالم للجنة تنظيم الألعاب العربية: “المشروع الذي تلقيناه من الشريك الجزائري، بمساعدة شركات أجنبية، سيكون من مستوى رفيع”.
وتابع سيد أحمد سالمي: “تم تسخير امكانيات هائلة، لدى نتوقع حفل افتتاح في مستوى هذا الحدث الرياضي”.
يذكر أن الجزائر تحتضن الطبعة الـ15 للألعاب العربية 2023، في الفترة ما بين 5 جويلية إلى 15 من نفس الشهر.
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