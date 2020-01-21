سيد أحمد فروخي يلتقي الممثلين المهنيين للصيد البحري وتربية المائيات

اجتمع وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد أحمد فروخي اليوم، بممثلي المهنيين في المجلس الموسع للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات.

وناقش فروخي مع الممثلين المهنيين وضعية القطاع وبحث سبل تطويره، حسبما أفاد به بيان للوازرة.

اللقاء الذي جرى بحضور رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري ونائبيه وكذا مدراء ورؤساء الغرف الولائية والغرف ما بين الولايات ونوابهم.

وأعرب فروخي عن قناعته بأن الاتفاق على طريقة عمل واضحة ومنهجية تشاركية هي السبيل الوحيد لحل الكثير من الاشكاليات التي يعيشها القطاع من خلال تقوية المؤسسات والهياكل وفتح باب الحوار والتشاور وإشراك الجمعيات والمجتمع المدني.

وطلب الوزير من رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري ومكتبه عقد سلسلة لقاءات تشاورية على المستوى المحلي بغرض إعداد تشخيص مدقق لواقع القطاع خلال السنوات الاخيرة واقتراح الحلول التي تراها كل فئة من الفئات المهنية للقطاع تكون واقعية وقابلة للتنفيذ على المديين القريب والمتوسط مع الأخذ بعين الاعتبار تحديات القطاع.