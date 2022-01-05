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قناة النهار

سيد أحمد..قصة عامل يعطي مثلا للشباب في كسب الرزق الحلال

بقلم قناة النهار
سيد أحمد..قصة عامل يعطي مثلا للشباب في كسب الرزق الحلال
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سيد أحمد..قصة عامل يعطي مثلا للشباب في كسب الرزق الحلال

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