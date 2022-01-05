قناة النهار سيد أحمد..قصة عامل يعطي مثلا للشباب في كسب الرزق الحلال بقلم قناة النهار نشر في 05 جانفي 2022 - 09:30 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 203 0 سيد أحمد..قصة عامل يعطي مثلا للشباب في كسب الرزق الحلال إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا: جزائريون: مبتكر يجسد إختراع آلة لإستصلاح الأراضي الزراعية رابط دائم : https://nhar.tv/nPaL2 اقرأ أيضا شقيق حسين بن عيادة : هادو الصوالح يصراو حتى في الميادين الأوروبية قناة النهار 22 ديسمبر جزائريون: سيد علي شاب جزائري تفنن في تحضير أطباق مميزة قناة النهار 05 جانفي بعد إنفجار لغم وبتر رجله.. الطفل عادل بالنعامة يناشد السلطات مساعدته على العلاج قناة النهار 21 ديسمبر تيارت: شاب ينال براءته بعد 10 سنوات سجنا ويطالب بالإدماج في المجتمع قناة النهار 04 جانفي عاصمة جميلة تنام باكرا..فتخسر إقتصاديا قناة النهار 15 ديسمبر برج بوعريريج : زهرة..سيدة مؤثرة تزرع الأمل بعد تحديها لمرض السـ.ـرطان قناة النهار 23 ديسمبر المسيلة .. شاهد مراسيم دفن الطفل خليل قواسمية في المعاضيد قناة النهار 02 جانفي الفلسطينيون يهنئون الخضر نتيجة تأهلهم للمباراة النهائية قناة النهار 16 ديسمبر فاسألوا : "الشيخ إلياس" يقدم نصيحة للذين يدعون إلى التفرقة بين الناس قناة النهار 18 ديسمبر طالع هابط : سكان بلدية قطارة بالجلفة يستغيثون ويطالبون مدير الصحة بالتدخل قناة النهار 30 ديسمبر