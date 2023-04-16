قناة النهار سيد علي جبري يكشف عن كواليس السلسلة الفكاهية قهوة الشومارة بقلم قناة النهار نشر في 16 أفريل 2023 - 02:17 الجزائر شارك غرِّد أرسل 9 0 رابط دائم : https://nhar.tv/gXyx6 برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا أنيسة علي باي: "ما نقدرش نلعب دور فكاهي فيه التبهليل" قناة النهار 05 أفريل الشاب رشدي: أنا كفنان أتقبل النقد لكن التدخل في حياتي الخاصة لا أقبله قناة النهار 06 أفريل أنيس بورحلة يطرب الحاضرين بأغنيته الجميلة كيف ندير قناة النهار 31 مارس "عبد الله الكرد يؤدي أغنيته في "ظلام الليل" على إيقاع موسيقى "يا زينة لبابيلون قناة النهار 06 أفريل "بيونة تكشف كواليس مسلسل "الدامة".. قناة النهار 31 مارس الإعجاز العلمي في القرآن : الدهون قناة النهار 15 أفريل الطاكسي المربوح : ناس تلمسان الله يبارك جاوبو مليح و ربحو 17000 دج قناة النهار 10 أفريل طيب معانا / طاجين القرنون بكريات اللحم المفروم 🤩 قلب اللوز تقليدي أصلي قناة النهار 12 أفريل طيب معانا/ ميني بيتزا🍕 سيبيا بالصلصة😋 وقلب اللوز محشي جوز😋 قناة النهار 04 أفريل تروبلت في blind test بين فريقي نورهان زغيد وخديجة براهيمي قناة النهار 26 مارس