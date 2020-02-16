سيد علي خالدي: “المدارس والجامعات خزان للمواهب الرياضية”

أكد وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، أن وزارته تولي اهتماما كبيرا بالرياضة المدرسية والجامعية، باعتبارها خزان للمواهب الرياضية في الجزائر.

وصرح وصرح سيد علي خالدي، خلال مداخلته في إجتماع الحكومة، بالولاة: “الأوساط المدرسية، والجامعية، تشكل خزان للمواهب الرياضية في الجزائر”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “سنعمل معا، على ترقية الرياضة في المدارس، والجامعات، بمشاركة مختلف القطاعات”.

وأكد سيد علي خالدي، عزم وزارته على توفير كل الإمكانيات اللازمة، لاعادة الإعتبار للرياضة المدرسية، بهدف مرافقة المواهب الشبانية واستغلالها.