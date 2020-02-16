سيد علي خالدي: “سننتهج سياسة واضحة وفعالة للنهوض بقطاع الشباب والرياضة”

كشف وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، اليوم الأحد، النقاط العريضة التي ستتبعها وزارته، للنهوض بقطاع الشباب والرياضة في الجزائر.

وصرح سيد علي خالدي، خلال مداخلته في إجتماع الحكومة، بالولاة: “حسب توصيات رئيس، فإن ترقية الشباب، يتواجد في المصاف الأول للأولويات الكبرى”.

وأضاف: “سننتهج سياسة واضحة وفعالة للنهوض بقطاع الشباب والرياضة، بمشاركة فعالة للشباب الجزائري، والحركة الجمعوية الشبانية”.

وتابع وزير الشباب والرياضة: “من الضروري مشاركة الشباب، والحركات الجمعوية الشبانية، والرياضية، في ترقية وتجسيد المشارع المستقبلية”.