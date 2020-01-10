سيد علي خالدي يوجه أول رسالة للفاف

وجّه وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، رسالة تهنئة، للإتحاد الجزائري لكرة القدم، بعد الجوائز التي حصدتها الكرة الجزائرية مؤخرا في مصر.

وحسب الموقع الرسمي “للفاف”، هنأ الوزير خالدي، المنتخب الوطني على جوائز “كاف” 2019، التي حازها مؤخرا في مصر، بالخصوص المتوجين منهم، على غرار، بلماضي، بلايلي، ومحرز.

واعتبر وزير الشباب والرياضة، أن هذه التتويجات، سمحت لكرة القدم الجزائرية من تسيد إفريقيا، والعودة لمصاف الكبار، منوها لضرورة الحفاظ على هذه المكانة.

وخصّ وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، بالشكر، الإتحاد الجزائري لكرة القدم، وعلى رأسهم خير الدين زطشي، على المجهودات المبذولة لتطوير كرة القدم الجزائرية.