سيد علي خالدي: “8 ماي 1945.. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار”

أحيا وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، ذكرى 8 ماي 1945، من خلال ترحمه على شهداء الوطن، والتذكير بخصالهم وتضحياتهم في سبيل الوطن.

ونشر الوزير سيد علي خالدي، رسالة عبر حسابه الرسمي على “فايس بوك”، بهذه المناسبة، قال فيها: “في هذا اليوم الذي تخلد فيه الجزائر ذكرى مجازر 8 ماي 1945”.

وأضاف: “ننحني إجلالا أمام الأرواح الطاهرة لشهدائنا الأبرار الذين سقطوا في ميدان الشرف، لا لشيء إلا لأنهم وقفوا عزلا في وجه همجية الإستعمار الغاشم من أجل استرجاع السيادة الوطنية”.

وتابع الوزير: “شباب أمثال بوزيد سعال –رحمة الله عليه- أول شهيد في تلك المجازر الدموية، استشهدوا في مقتبل العمر ليرسموا واحدة من أروع الملاحم البطولية في تاريخ الجزائر المجيد”.

وأردف: “سيظل كفاحهم محفورًا في ذاكرة الأمة و نبراسا تهتدي به الأجيال الصاعدة في صياغة الحاضر واستشراف المستقبل في كنف “الجمهورية الديمقراطية الإجتماعية ذات السيادة في إطار المبادئ الإسلامية” كما أرسى معالمها أسلافنا الميامين في بيان أول نوفمير 1954″.

وختم الوزير رسالته هذه التي أرفقها بصورة للشهيد بوزيد سعال، بعبارة: “المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار، تحيا الجزائر”.