سيد علي والياس “مكانوش ناويين يحرڤوا”!

أكد أحد أقارب سيد علي لعجوزي، أن الأخير، لم يكن ينو الذهاب رفقة صديقه في هجرة غير شرعية.

وأضاف المتحدث في تصريح للنهار، أن الشاب سيد علي يحب الاسترخاء في البحر.

وحسب أهالي الشابين المفقودين الذين تحدثوا للقناة، فإن الصيد ليس مهنتهما بل يمارسانه كهواية فقط لأنهما يملكان وظيفة.

وكانت والدة سيد علي قد صرحت في وقت سابق، ” ليست أول مرة يخرج فيها ابني وصديقه للصيد “.

تابعة ” لذلك لم أكن قلقة عليهم، خصوصا عندما علمت أن البحر هادئ “.

وشكر أقارب، إلياس سنان، وسيد علي لعجوزي، قناة النهار، على اهتمامها الكبير بحادثة فقدان الشابين بعرض البحر.

وأضاف أخ سيد علي، في تصريح للنهار، التي رافقت الشابين إلى منزل العائلة، أنهم لم يصدقوا في البداية.

مشيرا “حتى جاءهم اتصال من قائد هليكوبتر من اسبانيا أكد لهم الخبر”.

وكانت النهار قد علمت، أمس الاثنين، من عائلة إلياس وسيد علي المفقودين بميناء سيدي فرج أنهم على قيد الحياة بإسبانيا.

وحسب ذات المصدر، فإن الشابان، البالغان من العمر 29 سنة، والمنحدران من درارية، متواجدان بمستشفى في مدينة إيبيزا بإسبانيا.

وللإشارة، فإن إلياس سنان وسيد علي لعجوزي، خرجا في رحلة صيد بسفينة صغيرة ” فلوكة ” يوم 19 جوان ولم يعودا.

حيث كانا على متن ” الفلوكة ” تحمل اسم ” إلياس “، من ميناء سيدي فرج في سطاوالي.

وانطلقا الشابين، من العاصمة على الساعة الثامنة صباحا، وكانت وجهتهما لميناء “فرنكو” بالرايس حميدو لاصطحاب صديقهما هناك.

وكان آخر اتصال لهما مع أهلهما، في حدود الساعة العاشرة صباحا، وأخبراهما أن ضباب كثيف يعمّ أفق البحر، ومنذ ذلك الوقت لا خبر عليهما.