سيراليون تتسلّح بلاعبين من الدوريات الأوروبية وآخر من الدوري الصهيوني لمواجهة الجزائر

كشف مدرب المنتخب السيراليوني جون كيستر عن قائمة الـ40 لاعب المعنية بالتربص الذي سيسبق نهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها الكاميرون بداية من 9 جانفي المقبل.

وشهدت قائمة منتخب السيراليون تواجد 33 لاعبا ينشطون في الدوريات الأوروبية الضعيفة بإستثناء نجم المنتخب مصطفى بوندو الذي يحمل ألوان نادي أندرلخت البلجيكي، وكيفين ورايت خريج مدرسة تشيلسي الإنجليزي، و إيمانوال ساماديا لاعب نادي هابويل الصهيوني.

ويتواجد منتخب سيراليون في المجموعة الخامسة رفقة المنتخب الجزائري، ساحل العاج وغينيا الإستوائية.

قائمة منتخب سيراليون

مصطفى بوندو أندرلخت البلجيكي

كي أنسو كامارا هلسنكي الفنلندي

محمد بويا توراي “هنان شنغهاي ”

كريستيان موسيس لينكوبينغ سيتي السويدي

أغوستان ويليامس غلاكسي الأمريكي

سليمان بوربور كايكاي ويكومب فيندرير

الحاجي كامارا راندار فوتبال الدنماركي

برينس باري حافيا كوناكري

عيسى كالون كامبور لواردن الهولندي

أغستوس كارغبو كروتون الإيطالي

إيمانوال ساماديا هابويل الصهيوني

أبو بومبويا آست اند ليون السيراليوني

سايدو فوفاناه أفسي كالون سيراليون

جيورج دايفيس سانت بولتن النمساوي

الحسين كوروما ريال بالومبيديكا الإسباني

الحسن كوروما ريال بالومبيديكا الإسباني

خليفة جابي سفينتول جيورج المولدافي

جون كامارا كيسلا أذرابيجان

سايدو باه كامارا بو رانجر سيراليون

محمد كامارا حاتاي سبور التركي

روتني ستارسر كاتوليكا الإيطالي

كوامي كيي فيكينغر ريكجافيك الإسلندي

مصطفى دومباي تامبا باي راوديس

ستيفين كولكر غازيان تيب التركي

سايدو مانساراي دون فريق

كيفين ورايت أوريبرو السويدي

أبو بكر سامورا أف سي كالون السويسري

يامي دونيا آست اند ليون السيراليوني

علي سيساي بيرسيبايا سورابايا أندونيسيا

عصمان كاكاي كيونز بارك رانجرز

دافيد سيزاي نادي بارنت الإنجليزي

دانيال ف رانسيس روت وايس أهلان الألماني

أومارو بانغورا نوشاتال كزاماكس السويسري