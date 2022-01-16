بالصور.. سيراليون تتعادل مع كوت ديفوار وتمنح الخضر فرصة تصدر المجموعة

تعادل مُنتخب كوت ديفوار أمسية اليوم الأحد أمام نظيره سيراليون في منافسة كأس أمام إفريقيا 2021 بالكاميرون.

المواجهة التي جرت بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية انتهت بهدفين في كل شبكة.

وسجل ثنائية المُنتخب الإيفواري كل من سيباستيان هالار في الدقيقة ال25 وكذا نيكولاس بيبي في الدقيقة ال65.

بينما وقع هدفي المنتخب السيراليوني كل من موسى كامارا والحاجي كامارا في الدقيقتين ال55 وال90+3.

وبهذه النتيجة بإمكان المنتخب الوطني تصدر المجموعة E في حال فوزه على غينيا الإستوائية بنتيجة تتجاوز هدفين دون رد في لقاء الجولة الثانية سهرة اليوم.

تعرّف على الحكم الموريسي الذي سيدير مباراة الجزائر و سيراليون

عيّن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم حكما رئيسيا من جزر موريس لإدارة مباراة الجزائر وسيراليون بعد غد بملعب جابوما بدوالا الكاميرونية.

وسيكون الموريسي أحمد ايمتيهاز هيرلال على موعد مع دخول التاريخ من أوسع أبوابه في حالة إدارة لقاء حامل لقب الكان بنجاح. كما عيّن سليمان ألمادين من جزر القمر إلى جانب ليونال حاسين غاوساو أوندريانوتين من مدغشقر كمساعدين له.

أما عن حكم غرف ” VAR” الأمر سيتكفّل بها كل من طراوري بوبو من مالي و محمود البنا زكريا مصطفى من مصر إل جانب حسام طه ابراهيم المصري.

ويفتقد الحكم الموريسي للخبرة الكافية لإدارة المباريات الإفريقية التي تملك طابعا خاصا. بحكم أنّه لم يدير عددا كبيرا منها. بإستثناء البعض منها في شاكلة لقاء النجم الساحلي أمام بلاتينيوم ستارز. في الجولة السادسة من دوري المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا في 1 فيفري 2020.

يذكر. أن الحكم يملك الشارة الدولية لكنه أدار فقط عدد من مباريات “التشامبينزليغ” ومباريات “الكاف”.

طالع أيضا: ليلة مواجهة سيراليون.. محرز يوجه رسالة قوية

وجه النجم الدولي الجزائري رياض محرز رسالة قوية ليلة مواجهة سيراليون الأولى في الكان.

قائد الخضر نشر صورة له من الحصة التدريبية لأبطال إفريقيا التي جرت اليوم الإثنين بدوالا الكاميرونية.

كما أرفق نجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي الصورة التي نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بعبارة:”دعنا ننطلق إن شاء الله”.

ويواجه الخضر منتخب سيراليون غدا الثلاثاء بداية من الساعة الثانية زوالا بملعب جابوما في افتتاح مشوارهم في الكان.

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تواجد قائد الخضر رياض محرز صبيحة اليوم بالفندق الذي يقيم به “الخضر” بالدوحة استعدادا لتنقله رفقة زملائه إلى الكاميرون اليوم.

ومن المنتظر أن يشرع محرز في التدريبات رفقة الكتيبة الوطنية بدوالا الكاميرونية بعدما تعذّر عليه الالتحاق بتربص الدوحة. كما كان محرز قد عقد قرانه مع زوجته عارضة الأزياء تايلور وورد في دبي.

بعد مدة من إعلان ارتباطه رسميا، بعارضة الأزياء تايلور وارد، رسم الدوي الجزائري رياض محرز، زواجه وفق الشريعة الإسلامية.

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وكشفت صحيفة “ذا صن”، البريطانية، عن قيام محرز بمراسيم زواجه من تايلور، بصفة رسمية وفق الشريعة الإسلامية.

كما يأتي هذا، عقب قيام الدولي الجزائري، بمراسيم مدنية في وقت سابق، على أن يتم تنظيم حفل كبير مستقبلا في انجلترا.

يذكر أن محرز أهدى تايلور خاتم خطوبة قيمته 7 مليار سنتيم، كما اشترى منزل في مانشستر، بقيمة 36 مليار سنتيم.

وتأتي هذه الخطوة التي أقدم عليها بطا افريقيا، قبل أيام قليلة عن موعد إنطلاق كأس أمم إفريقيا 2021، المقرر بالكاميرون.

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي ينشط ضمنه الدولي الجزائري رياض محرز، عن تسجيل 21 إصابة بكورونا في الفريق.

كما كشفت إدارة السيتي، الخميس الماضي، عن إصابة مدرب الفريق بيب غوارديولا، ومساعده خوانما ليلو، بعدوى كورونا.

كما كشف مسؤولي الفريق، عن تسجيل 21 إصابة في الإجمال، من بينهم 7 لاعبين، و14 عضوا من عمال الفريق.

ويذكر أن الدولي الجزائري، ونجم السيتي، يتواجد منذ يوم الإثنين الماضي، في تربص المنتخب الوطني الجاري بقطر.