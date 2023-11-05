سيراميكا المصري يحسم في عودة قندوسي إلى الأهلي

قطعت إدارة نادي سيراميكا المصري، الشك باليقين، بخصوص عودة لاعبها أحمد قندوسي، إلى ناديه الأصلي الأهلي المصري، خلال شعرة جانفي المقبل.

وتحدث المدير الرياضي لنادي سيراميكا، معتز البطاوي، في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة المصرية. عن سر تألق قندوسي، بعد مساهمته في 5 أهداف خلال 5 مشاركات مع النادي الذي يلعب له معارا من الأهلي.

وقال البطاوي، حسبما نقله موقع “بوابة الأهرام” المصري إن السبب الرئيسي وراء تألق قندوسي. هو حالة التحرر التي يمنحها له الطاقم الفني للفريق أيمن الرمادي داخل الملعب.

مضيفا: “قندوسي لم يحصل على فرصة كاملة مع الأهلي، اللاعب يشارك بحرية أكثر وأثبت نفسه للجميع”.

كما استغل ذات المتحدث الفرصة لنفي كل الأخبار التي رشحت لاعب وفاق سطيف للعودة إلى الأهلي، وختم: “هو بالفعل لاعب ممتاز أخلاقيا وفنيا، إعارته معنا لمدة عام، ولا يوجد بند ينص بأحقية الأهلي قطع الاعارة، ولا يوجد أولوية بيع لصالح سيراميكا “.