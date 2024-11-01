سيراميكا كليوباترا يتوصل إلى اتفاق نهائي مع الأهلي بشأن قندوسي

كشفت تقارير إعلامية مصرية، اليوم الجمعة، أن إدارتي سيراميكا كليوباترا والأهلي، توصلا إلى اتفاق نهائي بشأن اللاعب الدولي الجزائري، أحمد قندوسي.

وحسب تقرير لموقع “كورابيا” المصري، فإن إدارة نادي الأهلي توصلت لاتفاق نهائي مع نظيرتها بنادي سيراميكا، لبيع عقد لاعبها المعار، قندوسي، بصفة نهائية.

وأوضح المصدر أن الصفقة ستتم خلال الميركاتو الصيفي المقبل، أي بعد إنهاء اللاعب الجزائري فترة إعارته مع سيراميكا.

كما أشار المصدر إلى أن صفقة انتقال قندوسي إلى سيراميكا تقدر بـ700 ألف دولار. كما سيحصل بطل الدوري المصري على نسبة 15% من صفقة إعادة بيعه مستقبلاً.

للإشارة، قررت إدارة نادي الأهلي المصري بيع اللاعب الجزائري، أحمد قندوسي، والمعار لنادي سيراميكا كليوباترا. بسبب دخوله في صراعات مع أعضاء مجلس إدارة النادي مؤخرا.