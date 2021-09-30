سيربور ترد على الإتهامات وتكشف حقيقة المصاريف الوهمية

ردّ مجمع “سيربور” المالك لغالبية أسهم فريق اتحاد العاصمة على اتهامات المساهمين رؤوف بوعبد الله وسيد علي عربان، اللذان كشفا في تصريح لـ “النهار” يوم أمس الأربعاء، أن إدارة النادي العاصمي صرفت أزيد من 254 مليار.

وتحصلت “النهار أون لاين” اليوم الخميس على التقرير المالي المصادق عليه من طرف محافظ الحسابات العمومي، والذي يكشف بالأرقام الحصيلة المالية لسنة 2020، والتي لا تتعدى ربع ما كشف عنه المحامي رؤوف بوعبد الله.

وأكدت مصارنا المقرّبة من مجمع الخدمات المينائية “سيربور”، أن المساهمان المذكوران آنفا يملكان 0,000002% فقط من أسهم النادي، في حين أن المساهم سيدعلي عربان لم يقم بتسديد حصته في رأس مال الشركة الرياضية، والتي تقدر بـ 10 الاف دينار، وذلك حسب تقرير محافظ الحسابات.

كما قامت ادارة اتحاد العاصمة برفع دعوة قضائية لدى محكمة سيدي محمد ضد المحامي رؤوف بوعبد الله، والمساهم سيدعلي عربان.