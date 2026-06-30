“سيربور” تعد أنصار اتحاد العاصمة بـ”ميركاتو قوي”

طمأن مجمع الخدمات المينائية “سيربور”، المالك لأغلبية نادي اتحاد العاصمة، أنصار الفريق بشأن مستقبل النادي.

مؤكدا التزامه بمواصلة دعم الفريق، خاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية التي ستنطلق فعليا غدا الأربعاء الفاتح جويلية 2026. من أجل تدعيم التشكيلة بعناصر نوعية قادرة على رفع مستوى الفريق والمنافسة على جميع الأهداف.

وجاء ذلك خلال أشغال الجمعية العامة العادية للنادي، التي انعقدت اليوم الثلاثاء. بمقر المجمع برئاسة الرئيس المدير العام رياض حجاج، وبحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد بلال نويوة، والمدير الرياضي سعيد عليق.

وصادقت الجمعية على الحصيلتين الأدبية والمالية، قبل التطرق إلى التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد.

وتم على هامش الاجتماع التشديد على ضرورة الحفاظ على استقرار النادي ومواصلة العمل بنفس الجدية، مع التركيز على تدعيم الفريق الأول بلاعبين قادرين على تقديم الإضافة الفنية وتعزيز تنافسية التشكيلة.

وأكد الرئيس المدير العام لمجمع “سيربور” أن الشركة المالكة ستواصل مرافقة الاتحاد. من خلال توفير كل الإمكانيات اللازمة لضمان أفضل ظروف العمل.

كما أشار إلى أن النادي سيستفيد من دعم خاص خلال الميركاتو الصيفي، بما يسمح بإبرام صفقات تمنح الفريق نفساً جديداً وتساعده على تحقيق أهدافه.