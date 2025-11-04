سيرجيو ماتاريلا: زيارة الرئيس تبون لإيطاليا ساهمت في تقوية علاقاتنا الممتازة

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برقية تهانٍ من رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجيو ماتاريلا.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، جاء في نص الرسالة: “إن إحياءكم للمناسبة الجليلة للثورة الجزائرية. لفرصة جميلة لأتوجه إليكم سيادة الرئيس وصديقي العزيز. بتهاني الشعب الإيطالي الحارة، وتمنياتي الطيبة والصادقة”.

وأضاف الرئيس الإيطالي: “إن زيارتكم الحديثة إلى إيطاليا، ساهمت في تقوية علاقاتنا الممتازة، وتعزيز التعاون. ما سمح لنا مرة أخرى بالوقوف على العمق التاريخي لعلاقاتنا. التي تتميز حاليا بديناميكية في عديد المجالات، كما تؤكدها نتائج القمة الخامسة لما بين الحكومات”.

وختم الرئيس الإيطالي بالقول: “أتمنى بكل صدق مواصلة التعاون لفائدة شعبينا. في إطار الالتزام المشترك لفائدة الأمن والاستقرار في ضفتي المتوسط”.