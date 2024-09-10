سيرجيو ماتاريلا يُهنئ الرئيس تبون بالعُهدة الثانية

هنأ رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، بعث الرئيس الإيطالي، بتمنياته للرئيس تبون، بالتوفيق في خدمة مواطنيه.

كما جدد سيرجيو ماتاريلا، التأكيد على روابط الصداقة والتعاون العميقة والاستثنائية التي تجمع بين روما والجزائر العاصمة. في نطاق استراتيجي متجذر، ومُستمد بانتظام من الحوار السياسي السلس.

وأضاف الرئيس الإيطالي في رسالة التهنئة، أن المستقبل الواعد بين البلدين سيتعدى مواصلة تطوير العلاقات الثنائية الممتازة إلى تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي والدولي. معربا في الأخير عن تمنياته لقاءً يجمعهما حالما تسمح أجندة الرئيسين.