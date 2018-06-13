سيرك عمار لأول مرة في تيبازة بدءا من يوم عيد الفطر

ستكون العائلات بولاية تيبازة بدءا من يوم عيد الفطر المقبل لأول مرة على موعد مع “سيرك عمار” في إطار مختلف البرامج الترفيهية المسطرة.

إستعدادا لموسم الإصطياف 2018, حسب ما علم اليوم الأربعاء لدى المديرية المحلية للثقافة.

و يقترح “سيرك عمار” الذي يدوم إلى غاية يوم 30 جوان القادم باقة من العروض “الجديدة” يؤديها ثلة من المحترفين من عشاق المغامرة.

و مداعبة الحيوانات المتوحشة و الدراجات النارية و الألعاب البهلوانية إلى غيرها من عروض ينتظر أن تثير متعة و بهجة لدى الأطفال.

و تندرج التظاهرة التي خصص لها موقع عند المدخل الشرقي لمدينة تيبازة مقابل المركب السياحي القرن الذهبي.

و مطل على البحر في إطار جولة فنية لسيرك عمار عبر عدد من ولايات الوطن لتنشيط الساحة الفنية و الترفيهية لصائفة 2018.