سيريدجوفيتش: “سنلعب كامل حظوظنا أمام المنتخب الجزائري”

أبدى الصربي ميلوتين سيريدجوفيتش، مدرب منتخب زامبيا، عزمه رفقة أشباله، على لعب كامل حظوظهم أمام المنتخب الجزائري سعيا لافتاك الفوز.

ونقلت الإذاعة الدولية الجزائري، تصريحات سيريدجوفيتش، أين قال: “بلغنا مرحلة حاسمة من تصفيات الكان، وسنخوض مباراة مصيرية بالنسبة لنا أمام المنتخب الجزائري”.

وأضاف: “سنواجه بطل إفريقيا، وندرك صعوبة المهمة التي تنتظرنا، لكننا متحمسون لذلك، من أجل تقييم مستوانا، ولعب كامل حظوظنا أمام الخضر”.

وأردف الناخب الزامبي: “ندرك أن المنتخب الجزائري يسجل غيابات عديدة في صفوفه، لكن بلماضي يملك لاعبين في مختلف دول العالم، وبدائل من العيار الثقيل، بإمكانها تحدي أي منتخب في العالم، بما فيها زامبيا”.

وتابع سيريدجوفيتش: “في عالم كرة القدم الحظوظ دائما قائمة، لدي ثقة في لاعبينا، وهم بدورهم يؤمنون كثيرا في حظوظهم، وسنخوض هذه المباراة بعزيمة كبيرة”.