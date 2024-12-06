سيريل رامافوزا: “مساهمة الجزائر في تحرير جنوب إفريقيا مكتوبة في التاريخ”

أكد رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أن زيارته إلى الجزائر تهدف إلى تقوية العلاقات بين البلدين.

وخلال خطاب ألقاه، سيريل رامافوزا، أمام البرلمان بغرفتيه قال إن “حرب التحرير الجزائرية ألهمت نضالنا من أجل الحرية”.. “إننا اليوم أحرار لأنكم ساهمتم في ذلك”.

وأضاف رامافوزا قائلا: “اليوم نحن أمم مستقلة وحرة مهمتنا هي تطوير بلدينا”

وأشاد رامافوزا بدور الجزائر في تحرير جنوب إفريقيا قائلا إن “مساهمة الجزائر في تحرير جنوب افريقيا مكتوبة في التاريخ”.

وتابع في السياق ذاته أن الجزائر كانت واحدة من الدول التي زارها مانديلا وقال عنها إن “الجيش الجزائري صنع مني رجلاً”.