سيرين عبد النور: الله يحمي الجزائر ويخلصنا من هذه السنة الشيطانية

فن وثقافة
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سيرين عبد النور: الله يحمي الجزائر ويخلصنا من هذه السنة الشيطانية
بقلم نادية بن طاهر

تضامنت النجمة اللبنانية، سيرين عبد النور، مع الجزائر، بعد الزلزال الذي ضرب ولاية ميلة، صبيحة أمس الجمعة.

ونشرت الفنانة، مقطع فيديو للحظة إنهيار المبنى السكني المكون من 4 طوابق في ميلة بفعل الزلزال وكتبت: “الله يخلصنا من هذه السنة الشيطانية، الله يحمي الجزائر”.

وضربت هزة أرضية أمس الجمعة على الساعة 7:15 سا بولاية ميلة، وبلغت شدتها 4.9 درجات على سلم ريشتر، وحدد مركزها بـ2 كلم جنوب بلدية حمالة ولاية ميلة.

وخلفت هذه الهزة الأرضية، تضرر ما مجموعة 122 منزل، بالإضافة إلى تشققات بالأعمدة والجدران الأسقف لبعض المنازل، بعدة جهات من الولاية.


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