سيرين عبد النور بطلة مسلسل “دانتال” شهر رمضان

تخوض النجمة اللبنانية سيرين عبد النور السباق الرمضاني 2020 في عمل درامي ضخم تحت عنوان “دانتال”.

المسلسل من إنتاج شركة إيغل فيلمنز، لصاحبها المنتج جمال سنان، الذي تعاقد معها ومع النجم السوري محمود نصر على بطولة هذا العمل الدراميّ الذي سيبصر النور في رمضان المقبل.

وأفيد أن أعمال التصوير ستنطلق قريبا، تحت إشراف المخرج السوري المثنى صبح، والتحضيرات تسير على قدم وساق من قبل الشركة لاتمام ما يلزم لانطلاق هذا المشروع.

وتعدّ الكاتبتان سماء عبد الخالق وانجي القاسم السيناريو والحوار في هذا المسلسل المستوحى من فورمات أجنبية بعنوان “فيلفيت”.

قصة المسلسل مشوقّة وغريبة من نوعها لثنائي في إطار رومانسيّ اجتماعيّ ملفت، فضلاً عن قصص اجتماعية منوّعة تطال كل عائلة عربية.

ويضّم المسلسل مجموعة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.