سيرين عبد النور تفاجئ جمهور “ذا فويس” وما فعلته أشعل المسرح

أشعلت النجمة اللبنانية، سيرين عبد النور، مسرح “ذا فويس”، بدخولها المفاجئ على المسرح، وأدائها لأغنية تتر مسلسلها الجديد “الديفا”.

وخطفت الفنانة الأنظار بأناقتها على مسرح “ذا فويس”، وممازحتها للجنة تحكيم البرنامج، حيث أطلقت لقب جديد على الفنان محمد حماقي بوصفه “بالحنون”.

وقلدت سيرين عبد النور، طريقة حديث النجمة أحلام بعبارتها المشهورة “مقهورين”.

كما تحدثت النجمة عن مسلسلها القادم، والذي سيسلط الضوء على حياة المشاهير عن قرب، ومعاناتهم مع الشهرة وتأثير مواقع التواصل على حياتهم.