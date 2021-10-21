يشارك كل من النجمين اللبنانيين، سيرين عبد النور ورامي عياش، في مسلسل واحد يحمل عنوان “العين بالعين​”، وسيبدأ تصويره في بيروت خلال أسابيع.

ويتألف العمل من 15 حلقة، وهو من إنتاج شركة الصبّاح إخوان، لصاحبها المنتج صادق الصباح، ومن تأليف سلام الكسّيري واخراج رندة العلم، على أن يعرض في بداية عام 2022 على منصة شاهد.

ويتضمن المسلسل أحداثاً مشوّقة ومميزة، فهو قصة بوليسية من المتوقع ان تنال نسب مشاهد عالية.

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