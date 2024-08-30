سيري: “جمهور الحمراوة يعشق كرة القدم ونسعى لإسعاده” 

أبدى اللاعب الإيفواري سيري جينولبا سعادته الكبيرة بما حققه من تقدم رفقة ناديه الجديد مولودية وهران خاصة في تربص تركيا.

وقال سيري جينولبا في تصريح للموقع الرسمي للفريق، اليوم الجمعة، إن الحياة في الجزائر جميلة جدا: “العيش في الجزائر جميل جدا، الشعب يرحب بنا في كل مكان، كل الأمور جيدة، وذلك سيمنحنا دفعة قوية لتقديم مستويات كبيرة”.

وأضاف سيري جينولبا: “نقوم بعمل جيد وصارم، لدينا مجموعة جيدة ومدرب جيد، نسعى لتقديم أمور جميلة هذا الموسم”.

وختم سيري حديثه عن مدينة وهران: “وهران مدينة جميلة جدا، زرت عددا من البلدان الجميلة. لكن وهران استثنائية، الجمهور يعشق كرة القدم هنا”.