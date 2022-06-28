سيزامل بن ناصر الموسم المقبل..عدلي يوجه رسالة وداعية لأنصار بوردو

وجه لاعب بوردو الفرنسي. ذو الأصول الجزائرية. ياسين عدلي، رسالة وداعية لأنصار فريقه، بعد تأكيد رحيله لنادي ميلان الإيطالي.

ونشر اللاعب، أمس الإثنين، رسالة لأنصار بوردو شكرهم فيها على تشجيعهم له طيلة مسيرته مع الفريق.

كما شكر عدلي مسيرين الفريق والمدرب على منحه الفرصة للظهور بألوان الفريق ووضع الثقة فيه.

هذا وبعد نهاية مسيرة ياسين عدلي مع فريق بوردو الذي سقط للدرجة الثانية، سينتقل اللاعب لمجاورة متوسط ميدان الخضر بن ناصر في نادي ميلان.

يجدر للإشارة، كشفت العديد من الوسائل الإعلام الفرنسية مؤخرا، إقتراب ياسين عدلي من تمثيل المنتخب الوطني، بداية من شهر سبتمبر المقبل.