سيسكا صوفيا البلغاري يعلن تعاقده مع قائد رديف اتحاد العاصمة

أعلن نادي سيسكا 1948 صوفيا البلغاري، اليوم السبت، تعاقده مع قائد رديف اتحاد العاصمة، محمد رياض بلحاج.

ورحبت إدارة النادي البلغاري، عبر بيان رسمي، باللاعب الجزائري الجديد الذي وقع على عقد يمتد حتى سنة 2027.

للإشارة، تدرج المدافع الجزائري الشاب، محمد رياض بلحاج، في الفئات الصغرى لنادي وداد تلمسان. بعدها انتقل إلى صفوف رديف اتحاد العاصمة، كما يعد لاعباً دولياً في المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة.