سيسكا موسكو يقدم عرضا مغريا للظفر بخدمات نعيجي

أبدى نادي سيسكا موسكو الروسي، جديته في الإهتمام بالدولي الجزائري زكرياء نعيجي، من خلال تقديم عرض مغري للظفر بخدماته.

وكشفت وسائل الإعلام الروسية، اليوم الخميس، عن تقديم إدارة نادي سيسكا موسكو، عرضا لنظيرتها من نادي بارادو، بقيمة 2 مليون أورو، للتعاقد مع نعيجي.

ويأتي اهتمام النادي الروسي، بخدمات نعيجي، بالنظر لتألقه الموسم المنصرم، وتتويجه كهداف البطولة، بعد توقيعه لـ20 هدف.

وأبدى زكرياء نعيجي (24 عاما)، في عديد المناسبات رغبته في خوض تجربة إحترافية، إلا أن القرار الأخير بيد إدارة ناديه بارادو، المالكة لعقده.