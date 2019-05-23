“سيسي”:”بلماضي صديقي وستكون معركة جميلة بيننا في الكان”

كشف مدرب المنتخب السينغالي “أليو سيسي” أنه لايخاف أي منتخب في الكان مؤكدا أن جمال بلماضي صديقه منذ أيام الطفولة.

وقال “بلماضي” في حوار للموقع الرسمي للكاف:”لحسن الحظ ، ستكون هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي سنلعب فيها ضد الجزائر، إنه تاريخ طويل بين التشكيلتين”.

“الخضر يتحسنون مع وصول جمال بلماضي الذي أعرفه. إنه صديق ، نشأنا في نفس الحي في باريس. لذلك ستكون معركة جميلة”.

“ستكون السنغال والجزائر من بين المرشحين المفضلين لهذه المجموعة ، لكن لا ينبغي التقليل من شأن كينيا وتنزانيا. لكنني أخبركم ، لسنا خائفين من أي فريق اليوم”.