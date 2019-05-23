“سيسي”:”بلماضي صديقي وستكون معركة جميلة بيننا في الكان”

الرياضة
  • -
  • 0
“سيسي”:”بلماضي صديقي وستكون معركة جميلة بيننا في الكان” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

كشف مدرب المنتخب السينغالي “أليو سيسي” أنه لايخاف أي منتخب في الكان مؤكدا أن جمال بلماضي صديقه منذ أيام الطفولة.

وقال “بلماضي” في حوار للموقع الرسمي للكاف:”لحسن الحظ ، ستكون هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي سنلعب فيها ضد الجزائر، إنه تاريخ طويل بين التشكيلتين”.

“الخضر يتحسنون مع وصول جمال بلماضي الذي أعرفه. إنه صديق ، نشأنا في نفس الحي في باريس. لذلك ستكون معركة جميلة”.

“ستكون السنغال والجزائر من بين المرشحين المفضلين لهذه المجموعة ، لكن لا ينبغي التقليل من شأن كينيا وتنزانيا. لكنني أخبركم ، لسنا خائفين من أي فريق اليوم”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com