“سيسينيون” :”نعرف الجزائر جيدا ونريد العودة بنتيجة إيجابية”

إعتبر نجم المُنتخب البنيني، ستيفان سينسيون، بأن المواجهة أمام الخضر، يوم الجمعة القادم في ملعب “مصطفى تشاكر” ستكون مُعقدة جدا.

وصرّح لتلفزيون “النهار” بعد وصول “السناجب” لمطار هواري بومدين :”اللقاء سيكون صعبا بطبيعة الحال، لأننا نعرف مؤهلات الجزائر، وقدرات لاعبيها”.

ليُواصل بعدها في نفس السياق :”نحن أيضا نعرف مُستوانا وقدراتنا، وسنعمل المُستحيل من أجل العودة بنتيجة إيجابية من أرض الجزائر”.

وستكون المُباراة القادمة بين “مُحاربي الصحراء” و”البنين”، مُهمة جدا لأشبال جمال بلماضي، الباحثين عن استعادة طعم الإنتصارات في المُنافسة الرسمية.