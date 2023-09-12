سيسي: “أتمنى تواجد الجزائر في كأس العالم لتعزيز حظوظ افريقيا في التتويج باللقب”
بقلم كريم تيغرمت
أثنى مدرب منتخب السنغال، أليو سيسي، على المنتخب الجزائري، مبديا أمله في ضمان الخضر مشاركتهم في الطبعة المقبلة من كأس العالم.
وصرح أليو سيسي، عقب هزيمتهم أمام الخضر: “أضن أن هدف بلماضي، وكل الجزائريين هو المشاركة في كأس العالم”.
كما أضاف مدرب المتخب السنغالي: “عدم مشاركة الجزائر في كأس العالم، هو تقليل من حظوظ افريقيا في التتويج بها”.
وتابع أليو سيسي: “اتمنى تواجد المنتخب الجزائري في الطبعة المقبلة من كأس العالم، إلى جانب أقوى المنتخبات الإفريقية لتعزيز حظوظ قارتنا في التتويج بهذا اللقب”.
رابط دائم : https://nhar.tv/x2feC