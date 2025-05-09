سيسي: “سنخوض مواجهة الجزائر من أجل تحقيق الفوز”

أكد لاعب منتخب غامبيا للمحليين، موسى سيسي، جاهزيته، وبقبة زملائه، للمباراة التي ستجمعهم بالمنتخب الوطني للمحليين، كما أكد عزمهم على تحقيق الفوز.

وصرح اللاعب سيسي، اليوم الجمعة، خلال نزوله بمطار عنابة: “بعد خوضنا مباراة الذهاب، نحن هنا من أجل لقاء العودة”.

كما أضاف: “نحن جاهزون من الناحية الذهنية، البدنية، ومن جميع الجوانب، وسنلعب من أجل تحقيق الفوز في المباراة”.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، سيواجه أمسية اليوم الجمعة، نظيره من غامبيا، لحساب لقاء العودة من الدور التصفوي الأخير المؤهل لبطولة الـ”الشان”.