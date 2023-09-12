سيسي: “كانت تنقصنا الفعالية الهجومية أمام الجزائر”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب المنتخب السنغالي، أليو سيسي، رضاه عن آدائ لاعبيه في مباراتهم التحضيرية أمام المنتخب الوطني، رغم هزيمتهم بهدف دون رد.
وصرح أليو سيسي عقب هذه المباراة: “أنا راض عن آداء لاعبينا لكن للأسف خانتنا الفعالية أمام المرمى، رغم الفرص العديدة التي أتيحت لنا”.
كما أضاف: “المنتخب الجزائري نجح في استغلال احدى الفرص التي اتيحت له لتسجيل الهدف الوحيد في المباراة”.
وأردف: “هذه الهزيمة هي بمثابة انذار بالنسبة لنا قبل “الكان”، لكنها اختبار جيد، وسأبقى متفائل بالنظر للآداء الذي قدمناه طيلة المباراة”
وتابع أليو سيسي: “سنواصل العمل بأكثر جدية في الفترة المقبلة، مع بالتركيز أكثر على الفعالية الهجومية”.
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