سيطرة جزائرية على تشكيلة افتتاح الـ”شان”

اكتسح لاعب المنتخب الوطني المحلي، التشكيلة المثالية لافتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين “شان” الجارية في الفترة ما بين الـ 2 والـ 30 أوت الجاري، بكل من أوغندا وتنزانيا وكينيا.

وكان محليو “الخضر” قد دشنوا مشوارهم في “الشان” بانتصار كبير، مساء أول أمس الاثنين. على البلد المضيف أوغندا، بنتيجة 3-0.

ونشر موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات. تشكيلة جولة افتتاح المحفل القاري الخاص باللاعبين المحليين، وعرفت تواجد 4 عناصر من المنتخب الوطني.

وتحصل مزيان، على ثاني أفضل تنقيط في التشكيلة بـ 9/10، خلف محمد حسين، الذي تحصل على تقييم 9.5.

بينما حلّ الجزائري الآخر، ايوب غزالة، ثالثا بتقييم 8.5، في حين تحصل زميله رضا حلايمية وسفيان بايزيد، على تقييم 7.5 و7.6 على التوالي.