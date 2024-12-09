سيطرة جزائرية على تشكيلة الجولة في “الشامبينز ليغ”

اكتسح اللاعبون الجزائريون، التشكيلة المثالية للجولة الـ 2 من منافسة دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، التي اختممت أمس الأحد.

وشهدت تشكيلة الجولة، التي أعدها موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات. تواجد 3 لاعبين جزائريين، ويتعلق الأمر بكل من مدافع المولودية عبد اللاوي. إلى جانب مهاجم الشباب محيوص، ويوسف بلايلي، المحترف في الترجي التونسي.

وكان عبد اللاوي، الذي تحصل على تقييم 7.7، قد سجل هدفا من ثنائية العميد، في مرمى يونغ أفريكانز التنزاني، بينما سجّل محيوص، الذي تحصل على ثاني أفضل تقييم بـ 8.1، الهدف الوحيد. في لقاء بلوزداد والمضيف ملعب أبيجان.

في حين نال بلايلي، أفضل تنقيط في تشكيلة الأسبوع الإفريقية، بـ 8.3، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها رفقة الترجي، في مواجهة المضيف ساغرادا اسبيرانسا الأنغولي، والتي انتهت على وقع التعادل السلبي.