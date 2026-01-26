سيطرة جزائرية على تشكيلة الجولة في الكونفدرالية

اكتسح اللاعبون الجزائريون، تشكيلة الأسبوع الخاصة بدور المجموعات لمنافسة كأس الكونفدرالية للموسم 2025-2026.

ونشر موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، تشكيلة الجولة الـ 3 من ثاني أقوى المنافسات القارية، والتي عرفت تواجد 5 لاعبين، من ممثلا الجزائر، شباب بلوزداد واتحاد العاصمة.

وضمت التشكيلة المثالية، ثلاثي من “السياربي” ويتعلق الأمر بكل من نوفل خاسف. بتقييم 7.6 ويوسف لعوافي، بتقييم 7.87، إلى جانب المهاجم بلحوسيني، بـ 7.6.

بينما عرفت تشكيلة الأفضل في الجولة الـ 3 لكأس الكونفدرالية، تواجد ثنائي اتحاد العاصمة. حسام غشة، بـ 7.7، وزكريا دراوي، بعلامة 7.9 كثاني أفضل لاعب في التشكيلة. بعد حارس مانيما يونيون الكونغولي، ديتان أوغوندار، بـ 8.1.

وتألق ممثلا الجزائر الشباب والاتحاد، في ثالث جولات كأس “الكاف”، وحققا الفوز بهدفين نظيفين، أمام كل من ستيلينبوش الجنوب إفريقي وجوليبا المالي، على التوالي.