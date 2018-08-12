سيطرة “مدريدية” على الأندية “الإيطالية” !

تمكن “ريال مدريد” من التتويج بـ “كأس البيرنابيو” التي تقام في كل موسم، وذلك بعد فوزه على “ميلان” بنتيجة 3-1 في مباراة شهدت تألق “بن زيمة” و”بايل”.

افتتح “بن زيمة” باب التسجيل لريال مدريد برأسية محكمة قبل أن يعدل “هيغوايين” النتيجة لـ “ميلان” وسط تصفيقات من جماهير الملكي” التي حيت لاعبها السابق.

وقبل نهاية الشوط الأول تمكن “غاريث بايل” من مضاعفة النتيجة للفريق الأبيض، في حين نجح “مايورال” في إضافة الهدف الثالث في آخر دقائق المباراة.

وكان “لوكا مودريتش” قد حظي بإستقبال الأبطال اين هتفت الجماهير بإسمه لحظة دخوله في الربع ساعة الأخير في إشارة لبقائه في صفوف “الميرنغي”.

وبهذه النتيجة كرّس النادي الملكي سيطرته على الأندية الإيطالية في الجولة التحضيرية، بعد فوزه على “جوفنتوس، روما وأخيرا ميلان”.

يذكر أن “ريال مدريد” سيواجه الغريم التقليدي “أتليتكو مدريد” هذا الأربعاء في مباراة السوبر الأوروبي.