سيغولين روايال: تصريحات بابا الفاتيكان حول حضارة الجزائر درس تاريخي لفرنسا

كشفت سيغولين روايال رئيسة جمعية الصداقة “فرنسا-الجزائر”، أن زيارة بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر إلى الجزائر. وتصريحاته قد أعطت درسا تاريخيا جميلا لأولئك الذين يكرّرون أن الجزائر لم تكن موجودة.

وأعربت سيغولين روايال، في منشور لها عبر منصة “إكس” عن شكرها لما وصفته “بالدرس التاريخي الجميل”، الذي يرد بصدق على من يردّدون أن الجزائر لم تكن موجودة قبل الاستعمار. مضيفة أن كلمات رئيس دولة الفاتيكان تمثل نموذجا يحتذى به. ومعربة عن أملها في أن ينعكس ذلك في خطاب رسمي من قبل الحكومة الفرنسية قبل فوات الأوان.

وأرفقت سيغولين منشورها بتصريح بابا الفاتيكان “الجزائر، بلد عظيم ذو تاريخ طويل غالبا ما كان مؤلما.. وقد تجاوزتموه بشجاعة ونزاهة. بفضل نُبل الروح الذي يميّزكم، والذي أشعر بأنه لا يزال حيّا إلى اليوم”.

وأضافت سيغولين، أنها ستبذل كل ما في وسعها لتحقيق ذلك، معتبرة أن هذه الرؤية تمثل أساسا لمصالحة قوية وخلاقة بين الأجيال الشابة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.