سيفاجئك.. هذا أغلى جبن في العالم!

ينظر كثيرون إلى الحمار بالازدراء وحتى التقليل من شأنه، لكن ما يغيب عنهم هو أن الجبن المستخرج من حليب هذا الحيوان هو الأغلى في العالم. لأن سعره قد يصل إلى 5000 أورو للكيلوغرام الواحد. وبحسب موقع “إنسايدر”، فإن سعره غالي، لأن مزرعة واحدة فقط في العالم تقوم بإنتاجه.

وتبعا لذلك، فإن جبن الحمير يتفوق على الكثير من الأجبان الفاخرة التي يقبل عليها الناس في المطاعم. ويجري إنتاجها من حليب البقر أو الماعز.

ويحتاج المنتجون إلى ما يزيد على 25 لترا من حليب الحمير حتى ينتجوا الكيلوغرام الواحد من الجبن. أي ما يزيد على ضعف الحليب الذي يحتاجه منتجو جبن الموزاريلا الذي يعتمد على حليب الجاموس.

ويتم إنتاج جبن الحليب في مزرعة وحيدة فقط على مستوى العالم، وهي موجودة داخل محمية طبيعية في صربيا. وهذه المنطقة الصربية “زاسافيكا” هي واحدة من بين ثلاث مناطق في العالم تحرص على حماية نوع مهدد بالانقراض من الحمير.