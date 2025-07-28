سيفكو: “أنا سعيد بمردود لاعبينا في مواجهة نادي الخور”

أبدى مدرب النادي الرياضي القنسطيني، روسمير سيفكو، رضاه عن مردود لاعبيه، في المبارة التحضيرية الاولى التي جمعتهم بنادي الخور القطري، ضمن تربصهم الجاري بتونس.

وصرح المدرب روسمير سيفكو، في هذا الخصوص: “لعبنا مباراتنا ضد نادي الخور بطريقة جيدة، وبرتم عالي جدا”.

كما أضاف: “أنا سعيد بما قدمه اللاعبون على مستوى كل الخطوط، حيث استحوذنا على الكرة، وصنعنا عدة فرص تهديفية”.

يذكر أن فريق شباب قسنطينة، فاز بنتيجة هدفين لهدف، في مباراته الودية التحضيرية، التي جمعته أمس الأحد، بنادي الخور، بالمركب الرياضي حمام بورقيبة، بتونس، أين يجري الفريق حاليا تربصه الصيفي.