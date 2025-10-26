سيفكو: “كنا الأفضل ضد أقبو ولاعبينا قدموا مستوى عالي”

ثمّن مدرب شباب قسنطينة، روسيمير سيفكو، الفوز الذي حققه فريقه بـ(2-1)، على أولمبيك أقبو، مرجعا الفضل للمردود الكبير الذي قدمه لاعبوه.

وصرح المدرب سفيكو، في ندوته الصحفية، التي أعقبت هذه المباراة: “أهنئ فريقي، وخاصة اللاعبين على هذا الفوز”.

كما أضاف: “بعد فترة صعبة، أربعة مباريات دون فوز، كنا نحتاج لنكون الأفضل، وكنا كذلك، لذا أهنئ فريقي مجددا”.

وتابع مدرب شباب قسنطينة، روسيمير سيفكو: “لاعبينا قدمو مستوى عالي تكتيكيا، وتقنيا، المردود بصفة عامة كان في القمة”.